DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Nos EUA, juiz considera ilegal uso da Guarda Nacional por Trump em Los Angeles

02/09/2025 | 14:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O juiz Charles Breyer, em Washington, decidiu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou a lei federal ao enviar tropas para acompanhar agentes federais em operações de imigração.

A Califórnia entrou com uma ação alegando que o envio de militares para Los Angeles durante o verão do hemisfério Norte infringia uma lei que proíbe o uso das Forças Armadas na aplicação de leis domésticas.

Advogados do governo argumentaram que o Ato Posse Comitatus não se aplica, pois as tropas estavam protegendo agentes federais, e não fazendo cumprir a lei.

Eles sustentam que os militares foram mobilizados sob uma autoridade que permite ao presidente destacá-los. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.