TSMC confirma proibição dos EUA de envio de suprimentos de chips à China a partir de dezembro

02/09/2025 | 13:47
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) afirmou que recebeu a notificação dos EUA sobre a revogação de autorização de envio de suprimentos de chips à China. Segundo a imprensa norte-americana, a companhia diz em comunicado que "recebeu notificação do governo dos EUA de que nossa autorização VEU para a TSMC Nanjing será revogada a partir de 31 de dezembro de 2025".

"Enquanto avaliamos a situação e tomamos as medidas apropriadas, incluindo a comunicação com o governo dos EUA, permanecemos totalmente comprometidos em garantir a operação ininterrupta da TSMC Nanjing", concluiu a empresa, em nota.

Mais cedo, a Bloomberg informou que os EUA proibiram a TSMC de enviar livremente equipamentos essenciais para sua principal base de fabricação de chips na China, em Nanjing.

A ação reflete medidas que os EUA tomaram para revogar as designações de VEU para instalações na China pertencentes à Samsung Electronics Co. e à SK Hynix Inc.


