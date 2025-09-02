PMI industrial global avança a 50,9 em agosto e entra em expansão

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria global, elaborado pela S&P Global e o JPMorgan, subiu de 49,7 em julho para 50,9 em agosto.
Com isso, o dado volta a ficar acima da marca de 50, que separa a contração da expansão.
