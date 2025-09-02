DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Houthis dizem ter atacado alvos em Israel e navio no Mar Vermelho com drones

02/09/2025 | 13:05
Os houthis, que se autodenominam Forças Armadas do Iêmen, anunciaram nesta terça-feira, 2, a realização de uma série de ataques contra alvos em Israel e no Mar Vermelho. Segundo comunicado publicado no Telegram, o grupo rebelde executou quatro operações militares com drones.

De acordo com a nota, a primeira atingiu o edifício do Estado-Maior de Israel na "região ocupada" de Jafa, com um drone do tipo Samad-4.

Outras ações tiveram como alvo a usina elétrica de Hadera, o aeroporto de Lod em Jafa e o porto de Ashdod, na Palestina, que teriam sido atingidos "com sucesso".

O comunicado também informou uma operação conjunta da Força Aérea de drones e da unidade de mísseis contra o navio MSC ABY, no norte do Mar Vermelho, por supostamente violar a decisão de "proibir a entrada em portos da Palestina ocupada e por sua ligação" com os israelenses.

O grupo, que também é alinhado ao Irã, afirmou que a embarcação foi atingida com dois drones e um míssil de cruzeiro.

Os houthis ainda afirmam que a manterão o apoio e sustentação a Gaza, prometendo manter os ataques até o fim de bombardeios israelenses e o encerramento de bloqueios de ajuda humanitária na região.


