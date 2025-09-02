PIB sobe a maior nível da série histórica no 2º tri; avanço é o 16º consecutivo

O crescimento de 0,4% na atividade econômica no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2025 fez o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançar novo patamar recorde da série histórica iniciada em 1996. O avanço foi a 16ª taxa trimestral positiva consecutiva na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais divulgados nesta terça-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo trimestre de 2025, pelo lado da oferta, o PIB de Serviços também atingiu patamar recorde, após expandir 0,6% ante o período imediatamente anterior.

Já o PIB da Agropecuária, que teve ligeiro recuo de 0,1%, permaneceu próximo do nível recorde atingido no primeiro trimestre deste ano. A indústria, que avançou 0,5%, ainda está 4,2% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias também operava no maior patamar da série histórica no segundo trimestre de 2025.

Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB), ainda estava 9,2% abaixo do pico da série alcançado no segundo trimestre de 2013.