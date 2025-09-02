DGABC
Economia Titulo

MME nomeia João Daniel Cascalho secretário de Energia Elétrica, no lugar de Gentil Nogueira

02/09/2025 | 12:39
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Ministério de Minas e Energia (MME) nomeou João Daniel Cascalho no cargo de secretário nacional de Energia Elétrica. Ele atuava antes no assessoramento do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em gestão e formulação de políticas nos setores de energia e mineração.

A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União (DOU).

Ele vai substituir o agora diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Gentil Nogueira. João Cascalho teve passagens na Casa Civil e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O novo secretário é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado em Sistemas de Potência pela Universidade de Brasília (UnB).

Ele também tem especialização em Economia, Gestão e Finança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).


