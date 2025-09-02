DGABC
Internacional Titulo

China elogia compromisso do Irã de programa nuclear pacífico e defende diálogo no Oriente Médio

02/09/2025 | 12:05
A questão nuclear esteve no centro da reunião entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente do Irã, Pezeshkian, em Pequim. Segundo comunicado do governo chinês, divulgado nesta terça-feira, 2, Xi afirmou que o uso da força não é a forma correta de resolver divergências e que apenas o diálogo pode garantir uma paz duradoura no Oriente Médio.

O líder destacou ainda que Pequim "valoriza o compromisso reiterado do Irã de não buscar o desenvolvimento de armas nucleares" e apoia o direito de Teerã de utilizar a energia nuclear para fins pacíficos.

O encontro ocorreu durante a participação do presidente iraniano na Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Para Xi, a posição de Teerã fortalece os esforços internacionais em busca de uma solução negociada. "A China continuará a defender a justiça, a promover uma solução para a questão nuclear iraniana que leve em conta as preocupações razoáveis de todas as partes e a se empenhar incansavelmente pela paz duradoura no Oriente Médio", disse.

O comunicado também ressaltou o aspecto estratégico da relação entre os dois países. Xi apontou que, apesar de mudanças no cenário internacional, os laços bilaterais mantêm um desenvolvimento "estável e saudável". Entre as áreas em que deseja ampliar a cooperação estão comércio, investimentos, energia limpa e conectividade, além do incentivo a trocas culturais.

Pezeshkian, por sua vez, segundo a nota chinesa, reforçou o peso da parceria com a China e declarou apoio total à chamada Iniciativa de Governança Global, proposta por Xi, por considerá-la "de grande importância para promover uma ordem internacional mais justa e razoável". Ele também defendeu maior coordenação entre Pequim e Teerã para enfrentar "o unilateralismo e a política de poder" e garantir a estabilidade regional.


