Tesouro argentino anuncia intervenção no câmbio após tombo do peso por nervosismo pré-eleitoral

O Tesouro da Argentina promoverá intervenção no mercado livre de câmbio após a rápida desvalorização do peso argentino nos últimos dias, diante do nervosismo antes das eleições na província de Buenos Aires marcadas para o próximo domingo, 7. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, 2, pelo secretário de Finanças do país, Pablo Quirno, em publicação no X. "O Tesouro Nacional anuncia que, a partir de hoje, participará do mercado de câmbio livre para contribuir com sua liquidez e funcionamento normal", informou.

O governo vinha adotando uma série de esforços paralelos para tentar conter a volatilidade cambial.

No mês passado, o Banco Central da Argentina (BCRA) endureceu os compulsórios bancários e conduziu leilões extraordinários para evitar uma superoferta de pesos.

Mesmo assim, a pressão continuou em vigor, em meio a um escândalo de corrupção que supostamente implica Karina Milei, irmã do presidente argentino, Javier Milei, e secretária-geral da presidência.

O temor é de que o episódio trave a aprovação de medidas de consolidação fiscal.