Economia Titulo

Receita informa que concluiu antecipadamente pagamento de restituições do IRPF 2025

02/09/2025 | 11:37
A Receita Federal informou nesta terça-feira, 2, que concluiu antecipadamente o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Foram pagos R$ 36,690 bilhões, referentes a 22,679 milhões de declarações entregues dentro do prazo e sem inconsistências.

Originalmente, a previsão era de que a liberação de valores ocorresse em cinco lotes, de maio a setembro.

Segundo o órgão, no entanto, a eficiência no processamento de declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem os valores até o lote de agosto.


