Economia Titulo

PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe a 48,7 em agosto

02/09/2025 | 11:21
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O índice de atividade industrial (PMI, na sigla em inglês) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu para 48,7 em agosto, ante 48 em julho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 2.

O resultado de agosto frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 49,2.

A leitura abaixo de 50 sinaliza que o setor manufatureiro dos EUA permaneceu em contração no mês passado.


