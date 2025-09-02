Investimentos em construção nos EUA recuam 0,1% em julho ante junho

Os investimentos em construção nos Estados Unidos caíram 0,1% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 2. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

Na comparação anual, os investimentos tiveram queda de 2,8% em julho.