Economia

PMI industrial dos EUA sobe a 53,0 em agosto, mostra pesquisa final da S&P Global

02/09/2025 | 11:10



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos Estados Unidos subiu de 49,8 em julho para 53,0 em agosto, segundo pesquisa final divulgada nesta terça-feira, 2, pela S&P Global. O resultado, entretanto, ficou abaixo da leitura preliminar, de 53,3.

Ao ultrapassar a marca 50, a manufatura nos EUA saiu da zona de contração e passou a se expandir.

Segundo a S&P Global, essa é a maior melhora das condições operacionais do setor desde maio de 2022.

O crescimento refletiu a combinação de novos pedidos em alta e formação de estoques.

"A formação de estoques ajudou a impulsionar a alta da produção, com os estoques de bens acabados subindo no maior nível em mais de um ano, refletindo preocupações com preços e restrições de oferta. Isso esteve novamente ligado às tarifas, que elevaram fortemente os custos de insumos em agosto e, por consequência, impulsionaram de forma acentuada os preços de venda", diz o relatório da S&P Global.


