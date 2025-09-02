DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

É 'evidente' que o País quer que acusados de tentativa de golpe sejam julgados, diz Rui Costa

02/09/2025 | 10:58
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira, 2, que os brasileiros querem que os acusados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 sejam julgados. O destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados dele começou a ser definido nesta terça pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"É evidente que o País quer que julgue as pessoas por crimes que cometeram. Você não pode tramar a morte de um presidente e vice-presidente eleito, preparar a morte do ministro de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e sair impune", afirmou Rui Costa, em entrevista à rádio Valença FM, da Bahia.

O ministro destacou a importância de uma punição aos envolvidos na trama golpista ao afirmar que "a impunidade é irmã gêmea da criminalidade". "Toda vez que você aumenta a impunidade, você estimula que as pessoas cometam crimes achando que elas não vão pagar", disse o chefe da Casa Civil.

Rui Costa também criticou a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, em entrevista ao Diário do Grande ABC, afirmou que não confia na Justiça e que o primeiro ato, caso fosse presidente da República, seria garantir o indulto a Bolsonaro. Segundo Rui, a declaração foi "lamentável e triste".

"Lamentável e triste ver um governador de um Estado que foi empossado pela Justiça dizer que não confia na Justiça. Esse tipo de comportamento é um absoluto retrocesso em qualquer ambiente democrático. Se não há lei, não há Justiça, então vale tudo"

Rui Costa disse ainda que, ao prometer uma anistia a Bolsonaro, Tarcísio já considera que o padrinho político tentou corromper a democracia. O chefe da Casa Civil avaliou também que a decisão seria rejeitada pela população.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.