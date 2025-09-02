DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

PIB do 2º trimestre sobe 0,4% ante os três meses anteriores, revela IBGE

02/09/2025 | 09:26
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025, informou na manhã desta terça-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio próximo da mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 0,3%, com intervalo entre estabilidade (0,0%) a um avanço de 0,5%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB apresentou alta de 2,2% no segundo trimestre de 2025, vindo igual a mediana positiva das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de uma elevação de 1,8% a 2,7%.

Ainda de acordo com o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2025 totalizou R$ 3,2 trilhões.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.