Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer


A notícia de que William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional, da TV Globo, tomou conta da internet brasileira. O anúncio oficial foi feito no final do telejornal na noite desta segunda-feira, 1º, data em que a atração completa 56 anos no ar.

O jornalista César Tralli, atual apresentador do Jornal Hoje, será o substituto de Bonner. Ele deve assumir a bancada a partir de 3 de novembro, ao lado de Renata Vasconcellos. Outros quatro telejornais da Globo também serão afetados pela mudança.

Nas redes sociais, o público logo lamentou a saída de Bonner, que está à frente do jornal há 29 anos. Muitos comentários citam o famoso "Boa noite" do apresentador, falado por ele mais de 10 mil vezes.

Teve quem lembrasse outras mudanças marcantes do jornalismo da Globo, como a passagem de bastão de Sandra Annenberg para Maju Coutinho no Jornal Hoje, momento que virou meme nas redes sociais. Curiosamente, César Tralli agora deixa o telejornal para comandar o JN.

A saída de Fátima Bernardes do Jornal Nacional também foi lembrada. Na época, ela deixou a atração para apresentar o Encontro, que era uma novidade na programação da Globo. Foi substituída por Patrícia Poeta que, hoje, é apresentadora justamente do Encontro.


