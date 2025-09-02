DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

EUA: Kraft Heinz anuncia plano de cisão em duas empresas até 2º semestre de 2026

02/09/2025 | 08:22
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Kraft Heinz confirmou nesta terça-feira (2) o plano de cisão em duas empresas independentes e listadas em bolsa, disse em comunicado. A separação sugerida deverá ser isenta de impostos para a Kraft e seus acionistas, segundo a nota. A companhia estimou até US$ 300 milhões em perdas de sinergia, "mas com claras oportunidades de mitigar boa parte delas no curto prazo", disse. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2026, dependendo do cumprimento de condições habituais, parecer fiscal e efetivação dos registros necessários. Os nomes oficiais das empresas serão decididos posteriormente.

Uma das empresas resultantes da cisão, chamada provisoriamente de Global Taste Elevation Co., reunirá marcas como Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Chees, que representam cerca de 75% das vendas líquidas em molhos, pastas e temperos. Segundo o comunicado, a companhia obteve US$ 15,4 bilhões em vendas líquidas em 2024 e cerca de US$ 4,0 bilhões em Ebitda ajustado. Além disso, a Kraft Heinz afirmou que trabalha com uma empresa global de recrutamento executivo para identificar candidatos ao cargo de CEO.

A segunda empresa, identificada como North American Grocery Co., contará com as marcas Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables, sob liderança de Carlos Abrams-Rivera, atual CEO da Kraft Heinz. De acordo com o comunicado, a unidade de portfólio de produtos básicos da América do Norte somou US$ 10,4 bilhões em vendas líquidas em 2024 e cerca de US$ 2,3 bilhões em Ebitda ajustado.

"As marcas da Kraft Heinz são icônicas e amadas, mas a complexidade da nossa estrutura atual dificulta a alocação eficiente de capital, a priorização de iniciativas e a geração de escala nas áreas mais promissoras", afirmou em nota o presidente executivo do Conselho, Miguel Patricio. "Ao nos separarmos em duas empresas, poderemos direcionar a atenção e os recursos certos para liberar o potencial de cada marca, impulsionar um desempenho melhor e criar valor sustentável para os acionistas", acrescentou.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.