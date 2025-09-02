DGABC
Economia Titulo

CPI da zona do euro anual acelera para 2,1% em agosto e supera expectativa

02/09/2025 | 07:17
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,1% em agosto, ante 2% em julho, segundo levantamento preliminar divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta terça-feira, 2.

O resultado de agosto superou levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 2%. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,3% em agosto, repetindo a variação de julho e vindo em linha com o consenso da FactSet.


