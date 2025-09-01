DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo


A senadora Leila Barros (PDT-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT), integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), brigaram durante sessão desta segunda-feira, 1º.

A discussão, segundo Fernanda, começou após ela comemorar o resultado de uma votação que aprovou a indicação da prisão preventiva de 21 nomes - entre eles o do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, indicado pelo ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, presidente do PDT.

"A senadora Leila não gostou quando comemorei o resultado da votação e veio para cima e eu não aceitei", disse Fernanda. "Ela disse que não tinha medo e eu também retruquei que não tinha medo."

Segundo a parlamentar o episódio "já passou". Leila não pediu desculpas até então. A reportagem procura contato com Leila. O espaço segue aberto.

A aprovação das indicações de prisão foi unânime, com o voto positivo de Leila Barros.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.