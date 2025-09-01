Trump concede honraria a Rudy Giuliani após envolvimento em acidente de carro

O presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira, 1º, que concederá ao ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito após Giuliani, que também foi advogado pessoal de Trump, ter se envolvido em um acidente de carro em New Hampshire no fim de semana.

"Como presidente dos Estados Unidos da América, tenho o prazer de anunciar que Rudy Giuliani, o maior prefeito da história de Nova York e um patriota americano igualmente grandioso, receberá A MEDALHA PRESIDENCIAL DA LIBERDADE, a mais alta honra civil do nosso país. Detalhes sobre a data e local serão divulgados posteriormente", publicou Trump na Truth Social, na tarde de segunda-feira.

Giuliani era prefeito de Nova York durante os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.