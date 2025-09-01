DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026

01/09/2025 | 20:15
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Vasco pode ter uma nova dupla de zaga no Brasileirão. Depois da saída de João Victor, que aceitou proposta do CSKA Moscou e se transferiu para a Rússia, o clube anunciou seu segundo reforço para a defesa nesta segunda-feira. Trata-se do colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos. O reforço chega do Galatasaray, da Turquia, com vínculo até o fim de 2026, e pode formar parceria com Robert Renan, também recém-chegado.

"O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025: o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo (31) e assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2026. O jogador chega por empréstimo, com opção de compra junto ao Galatasaray, da Turquia", oficializou o Vasco.

Carlos Cuesta é a quinta contratação do Vasco nesta janela de transferências, na qual a diretoria busca reforços para se afastar de vez da luta contra a queda no Brasileirão. Antes do jogador da seleção colombiana, chegaram o volante Thiago Mendes, os atacantes Andrés Gomez e Matheus França e o também zagueiro Robert Renan, com o qual pode formar parceria.

Cuesta garantiu que está pronto para ajudar o vasco. "Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco", disse o reforço, esbanjando confiança em algo grande no novo lar.

Natural de Quibdó, o zagueiro iniciou a carreira no Atletico Nacional, da Colômbia, onde rapidamente se destacou e chegou ao time profissional. As boas partidas chamaram atenção do belga Genk, que o contratou. Na europa, seguiu em alta e acabou convocado para defender a seleção colombiana, além de acertar sua ida ao Galatasaray.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.