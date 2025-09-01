DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Brasil; saiba onde

01/09/2025 | 19:41
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo à saúde para baixa umidade relativa do ar. O aviso é válido até a noite desta segunda-feira, 1º, podendo ser prorrogado. Trechos do Estado de São Paulo estão sob alerta amarelo, que significa perigo potencial.

Alerta laranja: umidade variando entre 20% e 12%:

- Mato Grosso

- Pará

- Tocantins

- Maranhão

- Piauí

- Bahia

- Minas Gerais

- Goiás

Alerta amarelo: umidade variando entre 30% e 20%:

- Mato Grosso

- Pará

- Tocantins

- Goiás

- Mato Grosso do Sul

- Maranhão

- Piauí

- Ceará

- Paraíba

- Pernambuco

- Bahia

- Goiás

- Minas Gerais

- São Paulo

Mantenha as recomendações:

- Beba bastante líquido.

- Atividades físicas não são recomendadas.

- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.