Liverpool oficializa o centroavante Alexander Isak por R$ 957 milhões: 'Novo camisa 9'

O Liverpool abriu os cofres e tem um novo goleador. O clube inglês oficializou neste último dia da janela de transferências na europa a chegada de Alexander Isak, de 25 anos, contratado do rival Newcastle por 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 957 milhões), que chega para a vaga do uruguaio Darwin Nunez, transferido para o Al-Hilal, dos Emirados Árabes Unidos.

"Alexander Isak é o novo número 9 do Liverpool. O atacante escolheu o famoso número do elenco após concluir sua transferência do Newcastle United no último dia do prazo final", anunciou o atual campeão e líder da Premier League.

O jogador já vestiu a nova camisa e não escondeu a ansiedade por brilhar no Liverpool com a pesada camisa 9. "Significa muito, é um número icônico. Obviamente, isso também traz uma responsabilidade, mas estou feliz por ter essa chance e conseguir esse número", disse.

Darwin Nunez usou o número por duas temporadas até aceitar a tentadora proposta dos árabes, no mês passado. Agora, Isak chega para vestir a camisa que já foi de nomes importantes, casos de Ian St. John, Steve Heighway, Ian Rush, Robbie Fowler, Fernando Torres e Roberto Firmino.

"Estou motivado para começar a trabalhar e espero retribuir. Espero que possamos compartilhar alguns momentos incríveis juntos", afirmou o reforço, que realizou os exames médicos antes da assinatura do contrato e recebeu as boas-vindas do novo companheiro Jeremie Frimpong.

O atacante sueco chega sob enorme expectativa após 62 gols em 109 partidas pelo Newcastle em três temporadas. "Me sinto incrível. Foi uma longa jornada para chegar ate aqui, mas estou superfeliz por fazer parte deste time, deste clube e de tudo o que ele representa. É algo que me orgulho e estou realmente ansioso por isso."