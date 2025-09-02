DGABC
Economia Titulo

Após denunciar difamação por Eduardo Bolsonaro, presidente do BB defende combate a fake news

01/09/2025 | 18:49
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, defendeu nesta segunda-feira (1º) a importância de "combater mentiras", em referência a fake news. Sem citar nenhum caso específico, ela afirmou que é preciso incentivar que as pessoas "pensem criticamente", em meio à desinformação.

As declarações foram feita durante o evento de lançamento da Agenda 30 BB, documento que traz os compromissos de longo prazo e o plano de sustentabilidade do banco. E elas ocorrem dias após o BB ter denunciado à Advocacia-Geral da União (AGU) uma série de postagens feitas nas redes sociais com informações falsas sobre o banco e a aplicação da Lei Magnitsky, incluindo um vídeo feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

No dia 25 de agosto, a AGU enviou uma notícia-crime à Polícia Federal, devido a essa denúncia.

"A gente fala muito de fake news, eu gosto de falar de combate à mentira mesmo. A gente precisa combater a mentira. O senso crítico deixou de fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa voltar a incentivar a que todos pensem criticamente", completou a executiva.

'Obrigada por resistir'

Tarciana aproveitou o evento para elogiar e fazer uma defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"Aqui é o agradecimento, ministra, pela agenda, mas aproveito para fazer o agradecimento por tudo que você tem feito pelo País nessa gestão, agora, no Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada por resistir, muito obrigada pela sua resistência", disse Tarciana. "Eu sei que não é fácil, mas que bom que nós temos você à frente desse ministério."

Marina é uma das ministras presentes no evento, junto com a chefe da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi convidada, mas não pôde comparecer ao evento.


