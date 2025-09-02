A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,1%

Pontos: 141.283,01

Máxima de +0,37% : 141.950 pontos

Mínima de -0,38% : 140.878 pontos

Volume: R$ 11,98 bilhões

Variação em 2025: 17,46%

Variação no mês: -0,1%

Dow Jones: -0,2%

Pontos: 45.544,88

Nasdaq: -1,15%

Pontos: 21.455,55

Ibovespa Futuro: -0,48%

Pontos: 143.455

Máxima (pontos): 144.240

Mínima (pontos): 143.045

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,80

Variação: +0,84%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,14

Variação: +0,13%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,71

Variação: -0,71%

Ambev ON

Preço: R$ 12,34

Variação: -0,08%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,56

Variação: -0,56%

Vale PNA

Preço: R$ 55,65

Variação: +0,16%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,05

Variação: -2,81%

Vale ON

Preço: R$ 55,65

Variação: +0,16%

Itausa PN

Preço: R$ 11,24

Variação: +0,36%

Global 40

Cotação: 740,612 centavos de dólar

Variação: -0,53%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4391

Venda: R$ 5,4401

Variação: +0,33%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,59

Venda: R$ 5,69

Variação: +0,65%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4372

Venda: R$ 5,4378

Variação: +0,21%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5600

Venda: R$ 5,6550

Variação: +0,6%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4775

Variação: +0,2%

- Euro

Compra: US$ 1,1708 (às 18h15)

Venda: US$ 1,171 (às 18h15)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3700

Venda: R$ 6,3710

Variação: +0,43%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6290

Variação: +0,88%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO - MERCADO DE OURO NÃO ABRIU POR SER FERIADO NOS EUA (LABOR'S DAY)

- Ouro

Cotação: US$ 3.516,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,2%