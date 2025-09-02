Nottingham anuncia Cuiabano, 4º reforço do Botafogo, e terá sete brasileiros na Premier League

O Nottingham Forest se tornou uma filial do Botafogo. O clube inglês oficializou nesta segunda-feira a chegada do lateral-esquerdo Cuiabano, sem quarto reforço vindo do clube carioca após a disputa do Mundial dos Estados Unidos. Com o acordo, são sete brasileiros no elenco para a disputa da Premier League.

Neste domingo, o clube chegou a um final feliz na negociação com o goleiro John depois de uma recuada nas tratativas. Disputada com o rival West Ham a contratação. Antes, o zagueiro Jair e o artilheiro Igor Jesus já haviam sido trazidos do clube carioca.

"O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação do defensor brasileiro Cuiabano. O lateral-esquerdo, que atuou em todas as quatro partidas do Botafogo no Mundial de Clubes neste verão, assinou um contrato de quatro anos com o Forest", anunciou o clube inglês.

Além dos quatro contratados do Botafogo, o clube ainda conta com o zagueiro Murillo, ex-Corinthians, o volante Douglas Silva e o atacante Morato em sua legião de brasileiros. Cuiabano chegou sob elogios.

"Jogador versátil na lateral esquerda, Cuiabano tem sido peça fundamental no ataque da equipe, marcando sete gols e dando seis assistências pelo Botafogo", ressaltou o Forest. "O talentoso jogador de 22 anos tem sido uma peça importante do elenco do Botafogo nas últimas temporadas, tendo atuado 60 vezes em todas as competições desde sua transferência do Grêmio em 2024."

O diretor de futebol, Ross Wilson, celebrou o acordo. "Este verão foi dedicado a garantir que tenhamos qualidade e profundidade em todas as posições, ao mesmo tempo em que identificamos jovens jogadores talentosos de todo o mundo que podem desempenhar um papel crucial em nosso desenvolvimento de longo prazo como clube", disse.