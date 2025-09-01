Neoenergia entrega segundo trecho de linha de transmissão Alto Paranaíba, no norte de MG

A Neoenergia entregou mais um trecho de seu projeto de transmissão Alto Paranaíba, entre Minas Gerais e São Paulo. O empreendimento corresponde ao lote 2 do leilão de transmissão nº1 de 2022, com investimentos estimados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em R$ 4,937 bilhões.

A fase entregue agora contemplou a construção de uma linha de transmissão de 500 kV com 794 torres e 214 quilômetros (km) de extensão entre as subestações Arinos II e Paracatu IV, além da ampliação dessas subestações, com a instalação de 819 Megavolt-Ampere Reativo (MVAR).

A companhia afirma que o objetivo da obra é possibilitar o aumento da capacidade de transmissão entre o norte de Minas Gerais e São Paulo, considerando potenciais atualizados de expansão das fontes de energia renováveis.

A entrega ocorre na medida em que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou a conclusão de testes de energização na linha, ocorrida na última sexta-feira. Em Informe Preliminar Diário de Operação (IPDO) referente à última sexta-feira, a energização da linha deve melhorar o escoamento de geração renovável da região norte do Estado de Minas Gerais, bem como da Região Nordeste do País.

Além dessa linha, o projeto Alto Paranaíba conta com mais três linhas (de Paracatu 4 a Nova Ponte 3, com 291 km; de Nova Ponte 3 a Araraquara 2, com 307 km; e de Araraquara 2 a Araraquara, com 11 km), além da subestação Nova Ponte 3. Contabiliza ainda conexões entre Nova Ponte 3 e a linha Itumbiara - Nova Ponte, com 36 km.

Em nota ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Neoenergia reiterou que as demais etapas do projeto serão entregues até o fim do ano. No total, essas entregas devem adicionar uma receita anual permitida (RAP) de R$ 403 milhões à companhia, conforme a empresa informou em seu relatório sobre os resultados do segundo trimestre. Na ocasião, a empresa afirmou que tinha 2% da RAP já liberada, o correspondia a R$ 7,4 milhões. O projeto possui uma RAP total, para o ciclo tarifário 2024/2025, de R$ 410 milhões.

A Neoenergia arrematou o projeto ao oferecer um deságio de 55,33% em relação à receita anual permitida (RAP) máxima definida pela Aneel para o leilão.

Além desse projeto, a companhia também avança para a conclusão de outros três projetos de transmissão (Vale do Itajaí, Guanabara e Morro do Chapéu). No mês passado, a empresa iniciou a operação comercial do trecho Poções III/Medeiros Neto II, na Bahia que integra a linha de transmissão do projeto Morro do Chapéu.

A companhia reiterou que concluirá o ciclo de investimentos em transmissão até o fim de 2025. Somente no primeiro semestre deste ano foram investidos cerca de R$ 1,9 bilhão nas obras das linhas e subestações dos lotes adquiridos em leilões.