DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Metalurgia derruba consumo industrial de energia em julho, mostra EPE

01/09/2025 | 16:15
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A retração da demanda por eletricidade pelo setor metalúrgico foi a principal responsável pela baixa de 1,0% no consumo de energia elétrica da classe industrial em julho, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A queda do consumo elétrico industrial interrompeu 24 meses de taxas positivas, destacou a instituição.

Em resenha sobre o mercado de energia de julho, a EPE afirmou que o setor metalúrgico diminuiu em 146 gigawatts-hora (GWh), ou 3,4%, seu consumo naquele mês e respondeu sozinho por mais de 90% de toda a retração da indústria. O desempenho do segmento foi impactado pela produção siderúrgica, que recuou quase 10% na comparação com julho de 2024, acrescentou.

Além da metalurgia, outros quatro dos dez setores mais eletrointensivos da indústria reduziram seu consumo elétrico. Papel e celulose teve a maior retração porcentual, de 8,7% (ou -79 GWh), seguida de produtos químicos (-6,1%, ou -99 GWh); produtos de metal (-5,3%, -20 GWh); e setor automotivo (-0,5%, -3 GWh).

Considerando os 37 setores monitorados pela EPE, 18 apresentaram queda.

Entre os eletrointensivos que aumentaram o consumo estão borracha e material plástico (+4,4%; +42 GWh); alimentícios (+3,0%; +65 GWh); extração de minerais metálicos (+2,5%; +32 GWh); produtos de minerais não metálicos (+2,1%; +26 Gwh) e têxteis (+1,8%; +9 Gwh).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.