Calor e tempo seco: Veja como será a primeira semana de setembro em SP

A primeira semana de setembro será marcada por sol, termômetros em elevação e tempo seco na cidade de São Paulo. Até quinta-feira, 4, a máxima deve atingir 28ºC, vindo a reduzir nos dias seguintes, que deverão registrar temperaturas mais amenas.

Nesta segunda-feira, 1º, o sol predomina ao longo do dia, e as temperaturas também sobem. "No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o ingresso de umidade e a queda da temperatura", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A quantidade de nuvens aumenta, mas não há previsão de chuva significativa.

Na terça-feira, 2, a expectativa é de temperatura em gradual elevação ao longo do dia, em cenário semelhante ao do dia anterior.

Na quarta-feira, 3, a condição climática se repete, com predomínio de sol forte e calor. "Atenção com a redução dos percentuais de umidade, com valores mínimos próximos à 30% à tarde", alerta o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 16ºC e 26ºC;

- Terça-feira: entre 16ºC e 26ºC;

- Quarta-feira: entre 16ºC e 27ºC;

- Quinta-feira: entre 15ºC e 28ºC;

- Sexta-feira: entre 15ºC e 24ºC;

- Sábado: entre 15ºC e 21ºC.

Último mês do inverno: como será o tempo em setembro no Brasil?

O mês de setembro é caracterizado pelas primeiras chuvas do período úmido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além de registrar um aumento da temperatura comparado com os meses anteriores do inverno. Neste ano, o cenário não será diferente. No Sul, também há expectativa para precipitações neste período.

A estação termina no dia 22 de setembro, quando começa a primavera no País.