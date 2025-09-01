DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Binance lança Medá no México e planeja investir mais de US$ 53 milhões nos próximos quatro anos

01/09/2025 | 15:06
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Binance, maior plataforma de negociação de criptoativos do mundo, anunciou o lançamento da Medá, sua nova Instituição de Fundos de Pagamento Eletrônico (IFPE) no México. De acordo com a empresa, a Medá operará como uma vertical independente, com a missão de impulsionar os serviços de tecnologia financeira da Binance em toda a região.

Com um investimento planejado de mais de US$ 53 milhões - aproximadamente um bilhão de pesos mexicanos - nos próximos quatro anos, a Binance busca ampliar o acesso a serviços digitais inovadores e acessíveis. A empresa espera contribuir para a inclusão financeira e fortalecer o ecossistema de ativos virtuais na região.

"Em um mercado altamente concentrado, a Medá aspira se tornar a principal alternativa no setor de tecnologia financeira como processadora de transações em pesos mexicanos. Reconhecendo que o aumento da concorrência beneficia os consumidores, a Medá proporcionará à população mexicana acesso a serviços de tecnologia financeira de maior qualidade a custos mais acessíveis", comenta Guilherme Nazar, Vice-Presidente Regional da Binance para a América Latina.

A Binance já opera com licenças e aprovações no Brasil, Argentina, El Salvador e agora também no México. A Medá é autorizada, regulada e supervisionada pelas autoridades financeiras mexicanas. Ela foi desenvolvida segunda a exchange para facilitar depósitos e saques em pesos mexicanos e será operada por uma equipe independente, garantindo autonomia operacional. A iniciativa estabelece um novo marco regulatório, adotando melhores práticas que aproximam o sistema financeiro tradicional do universo das criptomoedas.

A expansão regulatória da Binance na América Latina se soma ao seu portfólio global, que já conta com 22 jurisdições licenciadas, incluindo França, Itália, Espanha, Dubai e Japão.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.