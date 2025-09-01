DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Lagarde destaca, em discurso, a importância da independência dos bancos centrais

01/09/2025 | 14:49
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, não comentou política monetária e perspectivas econômicas da zona do euro, em discurso preparado para o jantar da Conferência Jurídica do BCE de 2025, nesta segunda-feira, 1. Na ocasião, ela mencionou a importância da independência dos bancos centrais.

"Tribunais independentes, agências especializadas, imprensa livre - tudo isso faz parte da infraestrutura da democracia constitucional como freios e contrapesos essenciais da autoridade pública. E o mesmo acontece com os bancos centrais independentes", ponderou.

Ainda, para Lagarde, a autonomia europeia significa agir de forma decisiva e coletiva no cenário mundial para defender nossos valores e interesses, enquanto o multilateralismo significa fazê-lo em conjunto com outros, "sob regras compartilhadas e por meio de instituições confiáveis".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.