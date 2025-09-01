DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Argentina: governo Milei entra na Justiça contra operação para "desestabilizar o país"

01/09/2025 | 14:28
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O porta-voz da presidência da Argentina, Manuel Adorni, anunciou nesta segunda, 1º, que o governo entrou com uma denúncia na Justiça Federal da Argentina contra uma operação de inteligência que revelou conversas privadas de Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei e secretária-geral da presidência. Em publicação no X, Adorni chamou a operação de "ilegal" e disse que o seu objetivo é "desestabilizar o país em plena campanha eleitoral".

"Conversas privadas de Karina Milei e outros funcionários foram gravadas, manipuladas e divulgadas para condicionar o Poder Executivo", afirmou. "Não foi um vazamento. Foi um ataque ilegal, planejado e dirigido".

A declaração ocorre dias depois de gravações de Karina Milei intensificarem o escândalo de corrupção e subornos na Agência Nacional de Deficiência (Andis), desgastando a imagem de Milei.

Em declaração ao jornal Infobae, uma fonte de alto nível do governo da Argentina disse estar "confiante" de que Karina não disse nada incriminador e que é "gravíssimo que alguém grave com essas intenções o interior da Casa Rosada".

A decisão de anunciar a denúncia foi tomada hoje ao meio dia (horário local), após reunião entre Adorni, integrantes da equipe do assessor presidencial Santiago Caputo e a equipe de Procuradoria do Tesouro da Argentina, de acordo com a publicação. O encontro sucedeu altas horas de discussão durante à noite que também incluíram o vice-ministro da Justiça, Sebastián Amerio, e o procurador de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre outros.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.