DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Chefe da Ferrari cobra melhor desempenho em treinos da F-1: 'Começando trás, você corre riscos'

01/09/2025 | 14:21
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Chefão da Ferrari, Fred Vasseur ficou bastante decepcionado com o duplo abandono no GP da Holanda. Lewis Hamilton e Charles Leclerc deixaram a prova após acidentes. Na visão do dirigente, o problema vem sendo por causa das posições ruins no grid. A próxima corrida acontece em Monza, na Itália, e a cobrança é por uma classificação melhor para a largada no Grande Prêmio caseiro.

"É um resultado muito difícil para a equipe, porque para o campeonato e até mesmo para a aproximação de Monza, não é o melhor. Mas, com certeza, se quisermos fazer um trabalho melhor, precisamos fazer uma sexta-feira muito melhor", cobrou Vasseur.

Após a cobrança, o diretor mostrou confiança em volta por cima para o GP de Monza, agendado para o próximo fim de semana, e no qual os italianos vão cobrar uma melhora da Ferrari por correr em casa. "Todos vão acelerar. O que precisamos fazer, com certeza, é ter uma sexta-feira muito melhor para nos colocarmos em melhor forma para a classificação e para a corrida, porque quando você começa atrás, tem de ultrapassar e correr riscos."

Na visão de Vasseur, seus pilotos não tiveram culpa nos abandonos e deu um voto de confiança a Hamilton - pediu desculpas após a batida - e a Leclerc. Chegou até e elogiar o desempenho em pista no circuito de Zandvoort.

"O ritmo de corrida foi bom, ultrapassamos George (Russell, da Mercedes) duas vezes na pista, estávamos alcançando Max (Verstappen, quando o holandês era terceiro), mas não marcamos nada no final", lamentou, isentando Hamilton de culpa.

"Acho que ele estava um pouco mais aberto do que na volta anterior e, provavelmente, com a garoa que tivemos naquele momento, a pista estava um pouco úmida e ele perdeu o carro", explicou Vasseur. "Com certeza não foi o melhor (pensando no GP da Itália), mas por outro lado não precisamos de motivação extra para Monza."


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.