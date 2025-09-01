DGABC
Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Starmer afirma que liderará Partido Trabalhista nas próximas eleições no Reino Unido

01/09/2025 | 14:08
Diário do Grande ABC


O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "definitivamente" liderará o Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais, ao participar de entrevista na BBC Radio 5, nesta segunda-feira, 1º de setembro. Na ocasião, ele mencionou saber da frustração de algumas pessoas com o seu governo, mas disse que agora a administração está "na fase dois", com objetivo de "entregar, entregar, entregar".

Starmer também disse que o partido político britânico de direita Reform UK, de Nigel Farage, não quer que a questão da imigração seja "resolvida porque eles não têm razão para existir se os problemas forem resolvidos".


