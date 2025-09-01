DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

01/09/2025 | 13:22
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O comissário da União Europeia (UE) em Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou em publicação no X que o bloco econômico europeu vai reforçar a eficiência na detecção de interferências em GPS após o episódio envolvendo o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Bulgária.

Segundo ele, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa "para mais robustez" e vai aperfeiçoar a detecção de interferências.

Kubilius lembrou que o projeto europeu Galileo já oferece um serviço de autenticação para detectar spoofing, prática de manipular sinais de GPS para enganar receptores, e ressaltou que práticas como o bloqueio e a manipulação de sinais "prejudicam nossas economias aéreas, marítimas e de transporte".

Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de "interferência flagrante da Rússia" no GPS da aeronave que levava a presidente do braço executivo europeu.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.