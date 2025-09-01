UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

O comissário da União Europeia (UE) em Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou em publicação no X que o bloco econômico europeu vai reforçar a eficiência na detecção de interferências em GPS após o episódio envolvendo o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Bulgária.

Segundo ele, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa "para mais robustez" e vai aperfeiçoar a detecção de interferências.

Kubilius lembrou que o projeto europeu Galileo já oferece um serviço de autenticação para detectar spoofing, prática de manipular sinais de GPS para enganar receptores, e ressaltou que práticas como o bloqueio e a manipulação de sinais "prejudicam nossas economias aéreas, marítimas e de transporte".

Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de "interferência flagrante da Rússia" no GPS da aeronave que levava a presidente do braço executivo europeu.