DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

World Liberty Financial, apoiada por Trump, começa a operar token cripto WLFI hoje

01/09/2025 | 13:19
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A World Liberty Financial - empresa apoiada pelo presidente dos EUA, Donald Trump - começou a operar nesta segunda-feira, 1º de setembro, o seu token cripto sob o nome $WLFI, conforme comunicado divulgado em sua conta no X.

A nota destaca as possibilidades de transação do WLFI em redes de blockchain do Ethereum e da Solana.

Apenas uma porção do token ficará disponível para operações, e alguns investidores não poderão vender seus ativos, a exemplo dos fundadores como Donald Trump Jr. e Eric Trump, que terão limite máximo de 20% enquanto o restante permanecerá sem transações.

Cálculos do Wall Street Journal estimam que a família Trump possui cerca de US$ 6 bilhões em papéis do WLFI, e que o presidente teria dois terços pessoalmente, o que poderá resultar em ganhos de bilhões de dólares com as vendas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.