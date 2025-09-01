DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Holding negocia venda de bloco de controle da Reag Investimentos, alvo de operação da PF

01/09/2025 | 13:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Reag Capital Holding (Reag Holsa) informou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que está negociando o potencial venda do bloco de controle da Reag Investimentos com interessados independentes.

Segundo a companhia, as tratativas compreendem, entre outros, a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicos e contratuais da possível transação.

"Neste momento, não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante ou na consumação de qualquer transação, nem definição de preço, estrutura final ou cronograma", informou a Reag.

A Reag Investimentos foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, 28.

A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que envolvia o Primeiro Comando da Capital (PCC) e pesos pesados da Faria Lima, centro financeiro do País.

Sobre a operação, a Reag informou que "colabora integralmente com as autoridades".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.