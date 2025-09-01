DGABC
Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Ministério da Agricultura apreende no 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ

01/09/2025 | 11:38
O Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado, apreendeu 2,4 toneladas de café impróprio para consumo em fiscalização realizada na última semana em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ). Em nota, o ministério informou que a operação teve como objetivo identificar e coibir práticas irregulares no processamento de café, como o uso de grãos de baixa qualidade, como mofados e ardidos e a presença de impurezas como cascas e paus de café.

Quatro fábricas na região foram inspecionadas, onde foram identificados lotes de café cru e torrado em desacordo com os padrões oficiais obrigatórios.

Segundo o ministério, 1,07 tonelada de café impróprio ao consumo humano foi destruído durante a operação e 1,35 tonelada foi apreendido para análise laboratorial.

As empresas terão ainda o prazo de 90 dias para adequar suas estruturas físicas, processos de higiene e controle de qualidade e implantar procedimentos formais de classificação e rastreabilidade de matérias-primas, informou a pasta.


