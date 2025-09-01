DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Internacional

Trump sugere ações de combate ao crime em Chicago, Nova York, Los Angeles e Baltimore

01/09/2025 | 11:29
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que sejam implementadas ações de combate ao crime nas cidades de Chicago, Los Angeles, Nova York e Baltimore, em publicação na Truth Social. O comentário vem em um momento em que o republicano tem enfatizado a importância do combate ao crime e sinalizado planos de ampliar o envio de forças da Guarda Nacional americana para mais cidades governadas por democratas.

"(Tornamos) Washington, D.C. UMA ZONA LIVRE DE CRIMES. Não seria legal dizer isso sobre Chicago, Los Angeles, Nova York e até mesmo Baltimore, uma cidade tomada pelo crime??? Isso pode acontecer, e pode acontecer RÁPIDO! Trabalhe conosco!!!", escreveu na postagem.

Trump alegou também que os índices de aprovação da prefeita de Washington D.C, Muriel Bowser, subiram em um curto período de tempo em função da redução de crimes na cidade. "Não é um milagre, é trabalho duro, coragem e uso de INTELIGÊNCIA", acrescentou, parabenizando a prefeita.


