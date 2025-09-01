DGABC
Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Economia

Trump: Índia ofereceu reduzir suas tarifas para nós a zero, mas já está ficando tarde

01/09/2025 | 11:25
Diário do Grande ABC


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Índia ofereceu reduzir a zero as tarifas sobre produtos norte-americanos, mas ressaltou que "já está ficando tarde". "Deveriam ter feito isso anos atrás", disse em publicação na Truth Social.

O republicano voltou a criticar o fato de Nova Délhi comprar a maior parte de seu petróleo e de seus equipamentos militares da Rússia, e pouco dos EUA. Esse foi o motivo, inclusive, pelo qual Washington impôs tarifas secundárias de 25% às importações indianas como resposta, elevando a sobretaxa total a 50%.

Trump acusou a Índia de dificultar o acesso das empresas norte-americanas ao mercado local. "A Índia nos cobrava, até agora, tarifas tão altas, as mais elevadas de qualquer país, que nossas empresas não conseguiam vender para lá."

Segundo ele, os EUA "fazem muito pouco negócio com a Índia", enquanto os indianos "fazem uma quantidade enorme de negócios conosco".

"Eles nos vendem quantidades massivas de bens, sendo nós o seu maior 'cliente', mas nós lhes vendemos muito pouco; até agora, uma relação totalmente unilateral, que dura há muitas décadas", acrescentou o presidente dos EUA.


