Policial é preso por atirar em entregador do iFood no Rio de Janeiro

Um policial penal foi preso no domingo, 31, após atirar contra Valério de Souza Junior, um entregador do iFood. O caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa do agente não foi localizada.

Em nota, o iFood disse que espera que o caso não fique impune e que vai disponibilizar suporte social e os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico. Também espera que o entregador se recupere rapidamente. Veja abaixo o posicionamento na íntegra.

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o policial atirou após uma discussão. A motivação do crime teria sido a recusa da vítima em subir no prédio para fazer a entrega. Após ser atingido, o homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

A 32ª DP (Taquara) iniciou a investigação do caso e a arma do agente foi recolhida para perícia. "A partir da análise das evidências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agente, deferida pela Justiça", disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

No domingo, segundo a investigação, ao ver o cerco se fechar e após negociação com os agentes, o autor se apresentou na Cidade da Polícia, onde o mandado foi cumprido.

Veja o posicionamento do iFood:

"O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior.

A empresa conta com uma Política de Combate à Discriminação e à Violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma. O cliente envolvido teve a sua conta desativada.

O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.

O iFood vai disponibilizar ao entregador Valério suporte social e os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, oferecido em parceria com a organização de advogadas negras Black Sisters in Law, garantindo acesso à justiça e assistência emocional ao parceiro. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.

Esperamos que o caso não fique impune e que Valério Junior se recupere rapidamente."