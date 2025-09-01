Togo abre mercado para sementes do Brasil; Indonésia permite bovinos vivos

O Brasil poderá exportar sementes de milho, de braquiária, de soja e de sorgo ao Togo e bovinos vivos para reprodução à Indonésia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. As negociações sanitárias e fitossanitárias foram concluídas na última semana, de acordo com as pastas.
No ano, o País acumula 115 aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.
