Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Togo abre mercado para sementes do Brasil; Indonésia permite bovinos vivos

01/09/2025 | 11:03
O Brasil poderá exportar sementes de milho, de braquiária, de soja e de sorgo ao Togo e bovinos vivos para reprodução à Indonésia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. As negociações sanitárias e fitossanitárias foram concluídas na última semana, de acordo com as pastas.

No ano, o País acumula 115 aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.


