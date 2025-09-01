DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo Estados Unidos

Trump cobra transparência de farmacêuticas sobre vacinas da covid

Segundo Trump, há quem discorde de que as vacinas são "um milagre que salvaram milhões de vidas"

01/09/2025 | 10:52
Compartilhar notícia
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que empresas farmacêuticas revelem publicamente dados comprovando a eficácia de vacinas contra a covid-19.

"Recebi informações da Pfizer e de outras que são extraordinárias, mas parece que elas nunca mostram esses resultados ao público", afirmou Trump nesta segunda-feira (1°) em postagem na sua rede social, a Truth Social. "Por que não?", questionou.

Segundo Trump, há quem discorde de que as vacinas são "um milagre que salvaram milhões de vidas". "Com o CDC sob fortes críticas por causa dessa questão, eu quero a resposta e quero AGORA", exigiu o presidente, referindo-se ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês).

LEIA TAMBÉM:

PT critica ação dos Estados Unidos sob Trump contra a Venezuela


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.