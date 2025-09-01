DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Modi e Putin afirmam laços estreitos enquanto EUA pressionam Índia por compra de petróleo russo

01/09/2025 | 10:18
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram à margem de uma cúpula regional na China nesta segunda-feira, 1, em uma demonstração de laços cada vez mais estreitos, enquanto as relações da Índia com os EUA estão tensas devido à compra de petróleo da Rússia.

Em suas falas para abrir as conversas, Modi classificou a parceria com Moscou como "especial e privilegiada". Putin se dirigiu a Modi como um "querido amigo" e saudou os laços entre os dois países como "especiais, amigáveis e de confiança".

"A Rússia e a Índia mantêm relações especiais há décadas. Amigáveis, de confiança. Esta é a base para o desenvolvimento de nossas relações no futuro", disse Putin. "Essas relações são absolutamente apartidárias por natureza, apoiadas pela esmagadora maioria dos povos de nossos países", acrescentou.

Putin planeja viajar para a Índia em dezembro para a 23ª cúpula anual Índia-Rússia, de acordo com seu assessor de assuntos exteriores, Yuri Ushakov. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


