Modi e Putin afirmam laços estreitos enquanto EUA pressionam Índia por compra de petróleo russo

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram à margem de uma cúpula regional na China nesta segunda-feira, 1, em uma demonstração de laços cada vez mais estreitos, enquanto as relações da Índia com os EUA estão tensas devido à compra de petróleo da Rússia.

Em suas falas para abrir as conversas, Modi classificou a parceria com Moscou como "especial e privilegiada". Putin se dirigiu a Modi como um "querido amigo" e saudou os laços entre os dois países como "especiais, amigáveis e de confiança".

"A Rússia e a Índia mantêm relações especiais há décadas. Amigáveis, de confiança. Esta é a base para o desenvolvimento de nossas relações no futuro", disse Putin. "Essas relações são absolutamente apartidárias por natureza, apoiadas pela esmagadora maioria dos povos de nossos países", acrescentou.

Putin planeja viajar para a Índia em dezembro para a 23ª cúpula anual Índia-Rússia, de acordo com seu assessor de assuntos exteriores, Yuri Ushakov. Fonte: Associated Press*.

