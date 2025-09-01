DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Reino Unido fecha acordo de 10 bilhões de libras para suprimento de navios de guerra à Noruega

01/09/2025 | 09:11
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Reino Unido fechou um acordo avaliado em 10 bilhões de libras para suprir navios de guerra à Noruega, segundo comunicado divulgado neste domingo, 31, pelo Ministério da Defesa britânico. O acordo determina o fornecimento de fragatas Tipo 26, projetadas para guerra anti-submarino.

Em nota, o Reino Unido afirmou que este é o seu maior acordo de exportação de navios de guerra em valor e prevê criação de 4 mil empregos na década de 2030, dos quais mais de 2 mil serão representados pela fábrica da BAE Systems em Glasgow.

A decisão da Noruega faz parte de estratégias para ampliar a defesa do norte da Europa, como membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). As fragatas norueguesas vão integrar a Marinha Real britânica em uma frota de 13 navios anti-submarinos: oito britânicos e pelo menos cinco noruegueses.

"Essa parceria também cobrirá manutenção compartilhada, treinamento extensivo de equipes, suporte de serviços e trocas de pessoal", afirma o comunicado.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Store, revelou que outros três candidatos foram considerados para a compra de navios - França, Alemanha e EUA - e que a escolha pelo Reino Unido foi "difícil", devido as ofertas competitivas e aliança próxima. "A cooperação em segurança e políticas de defesa continuará a força total com todos eles", ressaltou, em nota.

O anúncio impulsionou ações do setor de defesa no Reino Unido na manhã desta segunda-feira, 1. Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação da BAE Systems subia 2,25%, a da Rolls-Royce avançava 2,8%, a da Babcock tinha alta de 3,74% e a da QinetiQ ganhava 1,43%.

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.