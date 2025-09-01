DGABC
Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Focus: projeção de crescimento do PIB de 2025 tem ligeira alta de 2,18% para 2,19%

01/09/2025 | 08:59
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 aumentou levemente, de 2,18% para 2,19%. Um mês antes, era de 2,23%. Considerando apenas as 24 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa permaneceu em 2,18%.

O Banco Central aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também oscilou positivamente, de 1,86% para 1,87%. Um mês antes, era de 1,88%. Considerando só as 24 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,85% para 1,90.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,87% para 1,89%. Quatro semanas antes, era de 1,95%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 77ª semana seguida.


