IPC-S cai 0,44% em agosto após alta de 0,37% em julho, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou agosto com queda de 0,44%, após declínio de 0,13% na terceira quadrissemana do mês passado e alta de 0,37% em julho, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira, 1, pelo Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda foi mais intensa do que todas as estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de -0,35% a -0,27%, com mediana em -0,30%.

Com o resultado, o IPC-S e acumula alta de 3,76% nos últimos 12 meses finalizados em agosto. No ano, a valorização é de 2,62%.

De acordo com a FGV, sete das oito classes de despesa componentes do IPC-S registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Habitação, que saiu de uma queda de 0,34% na terceira quadrissemana de agosto para recuo de 0,80% na quarta leitura do mês passado. Em julho, marcou alta de 0,88%.

Ainda houve deflação no conjunto de preços de Educação, Leitura e Recreação (-0,94% para -1,79%), ante avanço de 0,66% no encerramento de julho. Também influenciaram no alívio do IPC-S da quarta quadrissemana do mês passado os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,61% para 0,24%), Comunicação (1,03% para 0,04%), Despesas Diversas (0,65% para 0,23%), Alimentação (-0,42% para -0,50%) e Vestuário (0,38% para 0,23%).

Já a taxa da classe de despesa de Transportes passou de -0,30% para -0,24% na quarta quadrissemana de agosto, após baixa de 0,18% no fechamento em julho.

Principais influências

As maiores contribuições de baixa no resultado do IPC-S da última leitura do mês passado partiram de tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa saiu de -2,51% na terceira medição para -4,76% na seguinte. Ainda entram nesta cesta de alívio passagem aérea (-9,39% para -14,72%), gasolina (-0,90% para -0,61%) e mamão papaia (-14,85% para -17,06%).

Em contrapartida, puxaram o índice para cima gastos com plano de saúde e seguro (0,44% para 0,46%), jogo lotérico (8,83% para 4,11%), refeições em bares e restaurantes (0,58% para 0,44%), empregado (a) doméstico (a), com variação passando de 0,47% na terceira quadrissemana para 0,51% na quarta. Por fim, a alta de 0,42% em licenciamento (IPVA) se repetiu nesta leitura.