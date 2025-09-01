DGABC
Rússia é suspeita de interferir no radar GPS do avião de Von der Leyen sobre a Bulgária

01/09/2025 | 08:24
Um avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, foi atingido por interferência de GPS ao sobrevoar a Bulgária em uma operação suspeita da Rússia, disse um porta-voz na segunda-feira, 1.

O avião pousou em segurança no aeroporto de Plovdiv e von der Leyen continuará sua planejada turnê de quatro dias pelas nações da União Europeia que fazem fronteira com a Rússia e a Belarus, disse a porta-voz da comissão, Arianna Podestà.

"Podemos, de fato, confirmar que houve interferência no GPS", disse Podestà. "Recebemos informações da autoridade búlgara de que suspeitam que isso se deveu a uma interferência flagrante da Rússia."

Podestà comentou que von der Leyen viu "em primeira mão os desafios diários das ameaças vindas da Rússia e seus sistemas" durante sua viagem. "E, claro, a UE continuará a investir em gastos com defesa e na prontidão da Europa ainda mais após este incidente", acrescentou.

A Bulgária emitiu uma declaração dizendo que "o sinal de satélite usado para a navegação GPS da aeronave foi interrompido. À medida que a aeronave se aproximava do Aeroporto de Plovdiv, o sinal de GPS foi perdido." Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


