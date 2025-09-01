Xi promete acelerar criação de banco da Organização para Cooperação de Xangai

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta segunda-feira, 1, que busca acelerar a criação de um banco de desenvolvimento da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) durante a cúpula anual do bloco, em Tianjin.

"Atualmente, à medida que a situação global se torna mais complexa e turbulenta, os Estados-membros enfrentam responsabilidades de segurança e desenvolvimento mais árduas", disse Xi, durante discurso na abertura do encontro. O líder chinês prometeu US$ 1,4 bilhão em empréstimos nos próximos três anos para membros do bloco.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, estão entre os participantes da reunião do grupo, que é visto como um contraponto à influência dos Estados Unidos na Ásia Central.

Xi disse ainda que os países da OCX devem "se opor à mentalidade da Guerra Fria e à confrontação baseada em blocos" e preservar o papel central da Organização das Nações Unidas (ONU). O líder chinês também defendeu "um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica inclusiva" que promovam "um sistema de governança global mais justo e razoável".

Fundada em 2001, a OCX inclui Rússia, Belarus, China, Índia, Irã, Casaquistão, Quirguistão, Paquistão, Tajiquistão e Usbequistão. Afeganistão e Mongólia são Estados observadores. Outros 14 países, principalmente do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, atuam como "parceiros de diálogo". Fonte: Associated Press.