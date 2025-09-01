DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Perda de independência do Fed seria muito preocupante para EUA e mundo, diz Christine Lagarde

01/09/2025 | 07:54
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que uma possível perda de independência do Federal Reserve (Fed) pode ter consequências graves tanto para os Estados Unidos quanto para a economia global.

"Seria muito preocupante se o presidente Donald Trump tivesse sucesso em seus esforços para assumir o controle do banco central dos Estados Unidos", disse Lagarde à rádio francesa Radio Classique nesta segunda-feira, 1.

Lagarde considerou que será difícil para Trump ter sucesso na tentativa de burlar a independência do Fed. "Precisaria garantir o controle da maioria dos tomadores de decisão do Fed", disse. Mas, ponderou que se ele conseguisse, a independência do BC americano estaria em risco. "Teria sérias repercussões não apenas para os Estados Unidos, mas para toda a economia global, dado o papel central que os EUA desempenham", reforçou.

Os comentários de Lagarde vêm após Trump ter tomado medidas no mês passado para demitir a diretora do Fed, Lisa Cook - vista como parte de uma tentativa de controlar o conselho do Fed e pressionar o banco central a cortar os juros mais rapidamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.