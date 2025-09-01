PMI industrial do Reino Unido cai a 47 em agosto e fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 48 em julho para 47 em agosto, atingindo o menor nível em três meses, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 1. O resultado definitivo de agosto ficou abaixo da estimativa inicial, de 47,3. O número inferior a 50 também mostra que a manufatura britânica segue em contração.
